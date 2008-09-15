"Лукойл-Одеський НПЗ" не причетний до забруднення повітря

Керівництво ВАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод” спростувало повідомлення міського управління екобезпеки про те, що підприємство, нібито, є джерелом неприємних запахів, які 9 -11 вересня відчувало більшість населення Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні оприлюднив гендиректор підприємства Олексій КОВАЛЕНКО.

За його словами, НПЗ не має наміру подавати позов до суду на муніципалітет. Що ж до чиновників, то вони у будь-якому разі «мають відповідати за свої заяви, оскільки зобов`язані перш за все з`ясувати, що ж, власне, було джерелом цих неприємних запахів. Ми всі маємо право знати правду», зазначив він.

О.КОВАЛЕНКО запевнив, що, джерелом сірководню та аміаку, які, нібито, знайдені в одеській атмосфері, Одеський НПЗ просто не міг бути. «У нас немає в технічному використанні газоподібного і зрідженого аміаку. Сірководень у нас не зберігається, він одразу йде в переробку - ми одержуємо з нього комову сірку. При будь-якій несправності, яка може загрожувати небезпекою, завод зупиняється. Газового конденсату, про який казав губернатор, ми також не одержуємо і не виробляємо», - зауважив гендиректор підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня фахівці муніципального управління екологічної безпеки дійшли висновку, що «джерелом різкого неприємного запаху на вулицях Одеси, що фіксується в останні дні, є ВАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод».

За даними екологів, які відзвітували про результати лабораторних досліджень стану атмосферного повітря в період з 11 по 12 вересня, муніципальною лабораторією екологічного контролю проводилася перевірка і лабораторні дослідження стану атмосферного повітря на прилеглих територіях всіх підприємств у промисловій зоні Суворовського району.

Встановлено наявність специфічного запаху і перевищення гранично допустимої концентрації сірководню (в середньому – в 2,8 рази), а також підвищений вміст аміаку в повітрі тільки по периметру нафтопереробного заводу.

При повторних вимірах, в яких брали участь також співробітники лабораторії охорони довкілля ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», результати аналізів муніципальної і заводської лабораторій співпали. Середнє значення концентрації сірководню виявилося в 1,75 рази вище гранично допустимого.

Як уточнили в міськуправлінні екобезпеки, керівництву ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» запропоновано «вжити термінових заходів з припинення викидів шкідливих речовин в атмосферу Одеси». Після цього фахівці знову проведуть необхідний комплекс досліджень.