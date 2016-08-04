На Дніпропетровщині СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах
У місті Кам'янське (Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області співробітники Служби безпеки України 3 серпня затримали місцевого жителя, який адміністрував антиукраїнські групи в соціальних мережах.
Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, встановлено, що чоловік познайомився в Інтернеті з кураторами із Росії та тимчасово окупованих терористами територій.
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Зловмисник погодився створити групи у соцмережах, де розміщував матеріали, які дискредитують сили антитерористичної операції, та закликав до зміни конституційного устрою в Україні. Адміністратор агітував за створення "Дніпропетровської народної республіки" та її входження до складу РФ. Чоловік також інформував замовників про соціально-політичні настрої жителів Кам’янського та їхню готовність до акцій протесту.
Для отримання завдань та звітування адміністратор використовував анонімний акаунт в одній із російських соцмереж.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби виявили на комп’ютері переписку з кураторами з Росії та так званих "ДНР/ЛНР", сепаратистські матеріали та агітки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) - такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк. Триває досудове слідство.
Як повідомляв УНІАН, раніше в інтернеті з'явилося листування співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" Тетяни Єгорової з російським журналістом Леонідом Муравйовим, а також співробітниками каналів "Інтер" і "Донбас".