На Дніпропетровщині СБУ затримала адміністратора сепаратистських груп у соцмережах

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, встановлено, що чоловік познайомився в Інтернеті з кураторами із Росії та тимчасово окупованих терористами територій.

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Зловмисник погодився створити групи у соцмережах, де розміщував матеріали, які дискредитують сили антитерористичної операції, та закликав до зміни конституційного устрою в Україні. Адміністратор агітував за створення "Дніпропетровської народної республіки" та її входження до складу РФ. Чоловік також інформував замовників про соціально-політичні настрої жителів Кам’янського та їхню готовність до акцій протесту.

Для отримання завдань та звітування адміністратор використовував анонімний акаунт в одній із російських соцмереж.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники спецслужби виявили на комп’ютері переписку з кураторами з Росії та так званих "ДНР/ЛНР", сепаратистські матеріали та агітки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) - такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНІАН, раніше в інтернеті з'явилося листування співробітниці так званого міністерства державної безпеки "ДНР" Тетяни Єгорової з російським журналістом Леонідом Муравйовим, а також співробітниками каналів "Інтер" і "Донбас".