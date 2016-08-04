ГПУ направила до суду справу двох екс-працівників зернової держкомпанії, які заволоділи 19 мільйонами гривень
Генеральною прокуратурою України направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх працівників ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», а також підприємця-громадянина України, які заволоділи коштами компанії на суму понад 19 млн грн.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.
Дії цих осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.
Державне обвинувачення підтримує Генпрокуратура.
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Як повідомляв УНІАН, 26 липня Національне антикорупційне бюро затримало колишнього в.о. голови правління ДПЗКУ та голову правління компанії «Рокитнянський комбінат хлібопродуктів» за підозрою в розтраті 50 млн грн державних коштів.
Крім того, ГПУ веде справу про розтрату колишнім керівництвом ДПЗКУ 177 млн грн у 2014 році.
ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка здійснює весь цикл робіт із зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, зокрема, сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн.