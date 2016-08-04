ВРЮ рекомендує звільнити суддю-"ДНРівця" та суддю-хабарника, арештувати якого ще рік тому дозволила ВР

Як повідомляє прес-служба ВРЮ, відповідні рішення було прийнято сьогодні під час засідання за результатами таємного голосування.

Встановлено, що суддя господарського суду Одеської області Меденцев з 8 квітня 2014 року до цього часу не з’являється на робочому місці та не здійснює правосуддя, не повідомив протягом тривалого часу про своє місце перебування та причини неявки на роботу, тобто порушив присягу судді.

Крім того, постановою слідчого Генеральної прокуратури від 20 травня 2014 року Меденцева оголошено в розшук у кримінальному провадженні за одержання хабара в особливо великому розмірі. Верховна Рада 30 червня 2015 року надала згоду на затримання та арешт судді Меденцева.

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Що стосується судді Донецького окружного адміністративного суду Бойка, то було встановлено, що він з 21 листопада 2014 року до виконання своїх обов’язків, відповідно до указу президента від 12 листопада 2014 року №866 та наказу голови Донецького окружного адмінсуду від 21 листопада 2014 року «Про відновлення роботи суду» за новим місцем розташування суду в місті Слов’янськ, не приступив.

Крім того, як зазначили в прес-службі ВРЮ, на сайті терористичної організації «Донецька народна республіка» розміщено указ ватажка терористів Олександра Захарченка від 17 березня 2016 року №71 «Про призначення суддів», зі змісту якого вбачається, що Бойка призначено на посаду судді так званого «Тельманівського районного суду ДНР».