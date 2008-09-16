Виповнюється вісім років з дня зникнення Георгія Гонгадзе

У вівторок в Україні згадуватимуть загиблого журналіста Георгія Гонгадзе. Нині виповнюється вісім років від дня його зникнення. Замовники і організатори убивства досі не покарані. Як заявила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко, генпрокуратура лише імітує слідство.

Адвокат Валентина Теличенко вважає, що слідча група Генпрокуратури зараз працює за двома напрямками – безрезультатно співпрацює з колишнім майором Мельниченком, та «розводить руками від того, що Пукач не знайдений». Також Теличенко хвилює постійна зміна слідчих, які ведуть справу Гонгадзе. «У мене виникли серйозні підозри щодо професійних якостей слідчої групи. Якщо той, хто допитує, не чітко орієнтується яка різниця між партією та фракцією. І взагалі хто з ким був у 2000 році і перед тим, то я сумніваюсь, що такі люди можуть знайти щось, що стосується політичного аспекту справи, замовників і організаторів», - каже адвокат вдови загиблого журналіста. На думку Валентини Теличенко, чиновники всіх рівнів мають усвідомити, що за саботування слідства рано чи пізно треба буде відповідати. За всі роки розслідування справи про зникнення Георгія Гонгадзе, окрім рішення Апеляційного суду стосовно виконавців вбивства, у справі так і не було ніяких зрушень, каже представниця Інституту масової інформації Вікторія Сюмар. «Вже восьмий рік ми нічого не знаємо про організаторів, також слідство нам нічого не каже про замовників цього злочину».

Німецька хвиля