Після резонансної ДТП екс-чиновник "Укрзалізниці" Федорко хоче поновитися на посаді через суд

Про це журналістам повідомив голова правління «Укрзалізниці» Войцех Бальчун.

«У нас є приклад пана Федорка, який ледь не убив людей під впливом алкоголю. Зараз він звернувся з приводу повернення його на роботу і заявив, що заяву про звільнення він написав у шоковому стані», - сказав Бальчун.

Глава «Укрзалізниці» уточнив, що, за наявними у нього даними, Федорко готує документи, аби подати до суду позов про поновлення його на посаді директора з вантажних перевезень і логістики компанії.

Бальчун особливо наголосив на бюрократичних складнощах, які виникають навіть при звільненні працівників, які порушили закон. За його словами, у таких випадках звільнені співробітники поновлюються на посаді за рішенням суду достатньо часто.

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Як повідомляв УНІАН, ДТП за участю Федорка сталася у Київській області 3 липня. Він у стані алкогольного сп'яніння за кермом Audi Q7 в'їхав в автомобіль відомого журналіста Максима Левіна, в якому той їхав разом з дружиною та двома малолітніми дітьми. Внаслідок ДТП дружина журналіста і один з його синів отримали численні травми і були доставлені у лікарню. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Також через суд поновитися на посаді намагається колишній начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин, звільнений за звинуваченням у корупції в березні 2015 року.