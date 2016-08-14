За час російської агресії звільнено з полону або знайдено понад 3000 українців – Тандіт

Про це повідомив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт, передає "Громадське".

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"На сьогоднішній день звільнено або знайдено 3080 осіб. Є ще місця, де знаходяться наші хлопці. Вони у тих людей, які підконтрольні прокремлівським маріонеткам. Це ті місця, де вони утримуються незаконно", — сказав Тандіт.

За його словами, на тимчасово окупованій бойовиками території Донбасу незаконно утримують 107 українців, на території Росії – 9 осіб. Офіційно бойовики терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" підтверджують, що утримують 45 українських полонених, зазначив Тандіт.