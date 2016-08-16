В Одесі невідомі розбили меморіальну дошку маршалу Жукову
15 серпня невідомі розбили меморіальну дошку маршалу Радянського Союзу Георгію Жукову, яка висить на стіні будинку по Дворянській вулиці, де жив воєначальник.
Про це повідомляє "Думська", посилаючись на фото одесита Бориса Яворського.
Той на своїй сторінці в Facebook повідомив, що меморіальна дошка Жукову була розбита приблизно о 21:15.
Читайте такожВ Одесі розбили меморіальну табличку на честь Героя Радянського Союзу
"Поліції, як завжди, "дуже важливий наш дзвінок", - додав він.
Як підкреслює видання, інші одеські пам'ятні знаки Жукову, зокрема на початку і в кінці проспекту його імені (він же - Небесної сотні), а також меморіальна дошка на вулиці Канатній - на даний момент цілі.
Нагадаємо, в Одесі не завершилася історія з перейменуванням проспекту Маршала Жукова. У травні обласна влада розпорядилися перейменувати його в проспект Небесної Сотні, проте міська влада зараз ініціюює повернення йому, а також вулицям Гайдара й Валентини Терешкової колишніх назв, зазначаючи, що вони не потрапляють під декомунізацію.