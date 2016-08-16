В Одесі невідомі розбили меморіальну дошку маршалу Жукову

Про це повідомляє "Думська", посилаючись на фото одесита Бориса Яворського.

Той на своїй сторінці в Facebook повідомив, що меморіальна дошка Жукову була розбита приблизно о 21:15.

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"Поліції, як завжди, "дуже важливий наш дзвінок", - додав він.

Як підкреслює видання, інші одеські пам'ятні знаки Жукову, зокрема на початку і в кінці проспекту його імені (він же - Небесної сотні), а також меморіальна дошка на вулиці Канатній - на даний момент цілі.

Нагадаємо, в Одесі не завершилася історія з перейменуванням проспекту Маршала Жукова. У травні обласна влада розпорядилися перейменувати його в проспект Небесної Сотні, проте міська влада зараз ініціюює повернення йому, а також вулицям Гайдара й Валентини Терешкової колишніх назв, зазначаючи, що вони не потрапляють під декомунізацію.