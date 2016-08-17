На Львівщині поліція вилучила із помешкання військового набої та гранати, привезені з зони АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, 29-річний мобілізований військовослужбовець, мешканець одного із сіл Дрогобицького району, зберігав за місцем проживання майже 580 патронів різного калібру, магазин від автомата Калашникова та два предмети схожі на гранати РГД. За словами чоловіка, він привіз вказані боєприпаси із зони проведення АТО, однак з якою метою він це зробив – пояснити не зміг.

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Вилучені боєприпаси скеровано на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), що передбачає покарання позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.