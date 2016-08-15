На Дніпропетровщині затримали організатора злочинної групи, яка збувала боєприпаси і наркотики

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, правоохоронці затримали зловмисника – колишнього військовослужбовця - 14 серпня на одному з хуторів, де він переховувався від слідства з приводу незаконного зберігання зброї.

Злочинна група торгувала вибухівкою, бойовими набоями та метамфетаміном.

На хуторі організатор групи облаштував склад боєприпасів та нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 4 тротилові шашки вагою 800 г, понад 300 набоїв різного калібру, 26 снарядів калібру 23 мм до зенітної установки та гранату Ф-1.

Ватажку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами") та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оперативно-слідчі дії стосовно інших членів угруповання тривають.