На Дніпропетровщині затримали організатора злочинної групи, яка збувала боєприпаси і наркотики
У Магдалинівському районі Дніпропетровської області співробітники СБУ та військової прокуратури затримали організатора злочинної групи, яка займалася збутом боєприпасів та наркотиків.
Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, правоохоронці затримали зловмисника – колишнього військовослужбовця - 14 серпня на одному з хуторів, де він переховувався від слідства з приводу незаконного зберігання зброї.
Злочинна група торгувала вибухівкою, бойовими набоями та метамфетаміном.
На хуторі організатор групи облаштував склад боєприпасів та нарколабораторію з виготовлення метамфетаміну.
Під час обшуків правоохоронці вилучили 4 тротилові шашки вагою 800 г, понад 300 набоїв різного калібру, 26 снарядів калібру 23 мм до зенітної установки та гранату Ф-1.
Ватажку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу ("незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами") та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оперативно-слідчі дії стосовно інших членів угруповання тривають.