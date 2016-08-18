У Харкові СБУ затримала бойовика ІД, якого розшукував Інтерпол

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру СБУ в Харківській області Владислав Абдула, затримали 39-річного громадянина однієї з країн Середньої Азії вчора, 17 серпня.

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Встановлено, що у листопаді 2013 року чоловік поїхав на заробітки в Російську Федерацію. Згодом він переїхав до Сирії, де приєднався до «Ісламської держави».

Пройшовши військову підготовку в тренувальних таборах терористів, іноземець став активним членом екстремістської терористичного угруповання і брав участь у бойових діях.

Нещодавно чоловік прибув в Україну, сподіваючись сховатися від правосуддя.

Зловмисник затриманий, вирішується питання про його екстрадицію до країни-ініціатора розшуку.