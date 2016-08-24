ДТП поблизу Любліна: усі загиблі та постраждалі – громадяни України
09:42, 24 серпня 2016Суспільство
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У ДТП на окружній дорозі біля м. Люблін Люблінського воєводства (Польща) загинули п'ятеро українців.
Розслідування у справі ДТП проводиться комендатурою поліції міста Люблін / facebook.com/vlad.life
Про це повідомляє генеральне консульство України в Любліні.
Як зазначається, ще двоє постраждалих українців – доставлені до шпиталю м. Люблін (загрози їх життю відсутні, стан стабільний).
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Розслідування у справі ДТП проводиться комендатурою поліції міста Люблін.
Справа перебуває на контролі ГКУ в Любліні.
Нагадаємо, раніше було відомо про трьох загиблих українців.
Як повідомляв УНІАН, у Польщі мікроавтобус з українською реєстрацією потрапив у ДТП, врізавшись у вантажівку, що стояла на аварійній смузі.
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