ДТП поблизу Любліна: усі загиблі та постраждалі – громадяни України

Про це повідомляє генеральне консульство України в Любліні.

Як зазначається, ще двоє постраждалих українців – доставлені до шпиталю м. Люблін (загрози їх життю відсутні, стан стабільний).

Читайте такожЗМІ розповіли подробиці ДТП у Польщі за участю українського мікроавтобуса

Розслідування у справі ДТП проводиться комендатурою поліції міста Люблін.

Справа перебуває на контролі ГКУ в Любліні.

Нагадаємо, раніше було відомо про трьох загиблих українців.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі мікроавтобус з українською реєстрацією потрапив у ДТП, врізавшись у вантажівку, що стояла на аварійній смузі.