Порошенко: Військовий парад у Києві - це сигнал ворогу

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу в центрі Києва з нагоди Дня Незалежності України.

Читайте такожЗа понад два роки війни загинули 2504 українських воїни — Порошенко

"Наш парад - це сигнал і ворогу. Українці серйозно готові і надалі боротися за свою незалежність. І тому агресору краще згадати мудру пораду російського поета Володимира Маяковського: товарищ москаль, на Украину шуток не скаль", - наголосив Порошенко.

Читайте такожПорошенко: Через військкомати на фронт прийшли 300 тисяч осіб

Порошенко вважає, що зовнішня загроза прискорила процес формування сучасної української політичної нації.

"Зовнішня загроза прискорила процес формування сучасної української політичної нації на основі громадянського патріотизму", - зазначив президент.

За словами Порошенка, україномовні і російськомовні громадяни: українці, етнічні росіяни, кримські татари та інші етноси в Україні "всі міцно стоять на позиціях українського патріотизму".

При цьому він наголосив на необхідності зосередитися на зростанні рівня життя громадян.

Читайте такожЗа понад два роки війни загинули 2504 українських воїни — Порошенко

"Тепер стратегічно і тактично ми повинні зосередитися на досягненнях в матеріальній сфері, рівні життя людей. І, як казав В'ячеслав Чорновіл, нам потрібно багате людяне держава вільних заможних громадян, впевнених у своєму майбутньому", - заявив Порошенко.