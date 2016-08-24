Хакери зламали сторінки Нацгвардії та Міноборони у соцмережах (фото)

У прес-службі Нацгвардії підтвердили даний факт.

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"Сторінка Нацгвардії у Twitter була зламана. Просимо не використовувати та не розповсюджувати інформацію, що буде в подальшому там розміщена", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, сторінку Міноборони зламали й в Instagram.