Хакери зламали сторінки Нацгвардії та Міноборони у соцмережах (фото)

14:01, 24 серпня 2016
Суспільство
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Хакери зламали сторінки Міністерства оборони України та Національної гвардії України в соціальних мережах, розмістивши провокаційні записи.

ngu.gov.ua

У прес-службі Нацгвардії підтвердили даний факт.

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"Сторінка Нацгвардії у Twitter була зламана. Просимо не використовувати та не розповсюджувати інформацію, що буде в подальшому там розміщена", - йдеться  у повідомленні.

ngu.gov.ua

Окрім того, сторінку Міноборони зламали й в Instagram.

Скріншот

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