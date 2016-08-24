Хакери зламали сторінки Нацгвардії та Міноборони у соцмережах (фото)
14:01, 24 серпня 2016Суспільство
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Хакери зламали сторінки Міністерства оборони України та Національної гвардії України в соціальних мережах, розмістивши провокаційні записи.
В НГУ просять не розповсюджувати інформацію зі зламаного Twitter / ngu.gov.ua
У прес-службі Нацгвардії підтвердили даний факт.
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"Сторінка Нацгвардії у Twitter була зламана. Просимо не використовувати та не розповсюджувати інформацію, що буде в подальшому там розміщена", - йдеться у повідомленні.
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Окрім того, сторінку Міноборони зламали й в Instagram.
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