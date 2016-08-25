На Кіровоградщині відкрили пам’ятник "Патріотам України"

Як повідомили УНІАН у Компаніївській РДА, відкрили пам’ятник вчора, 24 серпня. Близько 500 жителів Компаніївки та області прийшли на відкриття монументу.

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Кошти на створення та встановлення пам’ятника зібрала громада селища: фермери, підприємці та жителі райцентру. Всього пам’ятник вартував близько 1 млн грн.

Композиція пам’ятника складається із гранітної основи, на якій з трьох боків стоять фігури волонтерки, військового та загиблого героя Небесної сотні, майданівця з Бобринецького району Віктора Чміленка.