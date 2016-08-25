"Ми вас дістанемо, а коли дістанемо, покараємо": Деканоідзе звернулася до поліцейських, які забули про честь

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Звертаюся до тих співробітників Національної поліції України, які забули, що таке честь. Ми вас дістанемо, а коли дістанемо, покараємо вас і ваших керівників", - заявила вона.

Деканоідзе констатувала, що "позавчора стояли перед мамою загиблого поліцейського в Тернопільській області, а сьогодні змушені з соромом дивитися в очі жителям Кривого Озера".

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Вона пообіцяла, що за результатами виконаної в Миколаївській області роботи буде інформувати громадськість.

"У нас є закон і всі будуть покарані згідно із законом", - додала Деканоідзе.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня під час затримання поліцейськими помер 32-річний житель Кривого Озера Олександр Цукерман. Як стверджують у поліції, померлий пручався, тому поліцейські застосували "заходи фізичного впливу та наручники".

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, проведеної обласним бюро судово-медичних експертиз 24 серпня, він помер від вогнепальних поранень -- на тілі загиблого виявлено як мінімум 4 вогнепальних поранення, отриманих в результаті пострілів з травматичного пістолета так званим "патроном Флобера".

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Смерть Цукермана викликала бунт жителів райцентру, які намагалися силою перешкодити вивезенню 6 поліцейських, підозрюваних у його вбивстві, до Миколаєва.

Склад відділення поліції в Кривому Озері був розформований і буде набрано заново, також через інцидент буде замінено керівництво Головного управління поліції в Миколаївській області.