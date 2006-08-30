Куди підуть кошти від приватизації наступного року?

Кошти від приватизації, одержані у 2007 році, не будуть використовуватись для покриття дефіциту державного бюджету на наступний рік. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ на прес-конференції в середу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, ресурси, які надійдуть від продажу державного майна у наступному році будуть використовуватись для реалізації інвестиційних проектів.

При цьому він запевнив, що про використання цих коштів уряд буде звітувати.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Кабінет Міністрів України прийняв за основу Бюджетну резолюцію на 2007 рік, згідно з якою дефіцит бюджету повинен складати 2% ВВП, дефіцит засобів загального фонду держбюджету – 10 млрд. грн. Колишній міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК пропонував, щоб цей дефіцит був покритий за рахунок приватизації, проти чого категорично виступає голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК, а також колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України, народний депутат України Анатолій КИНАХ.