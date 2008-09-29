Азіатські фондові ринки падають п'ятий день поспіль

Інвестори побоюються провалу стабілізаційної програми в США.

Одночасно росте курс американського долара до євро і єни. Як вже повідомлялось, американський Конгрес і адміністрація США після тривалих переговорів погодили основні деталі плану порятунку фінансової системи США. Він передбачає викуп у банків неліквідних активів на 700 мільярдів доларів. Палата представників розгляне програму вже сьогодні, а Сенат проголосує до 1 жовтня.

Эхо Москвы