МНС продовжило в Україні штормове попередження на 31 серпня

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій оголосило в Україні штормове попередження.

Як йдеться у переданому УНІАН повідомлення прес-служби МНС, “31 серпня у зв’язку з переміщенням циклону з Балкан у південних і центральних областях України очікується ускладнення погодних умов: грози; вночі та вранці - місцями сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с”.

На решті території країни - грози, у східній частині вдень в окремих районах град, шквали 17-22 м/с; у західних областях пориви вітру 15-20 м/с.