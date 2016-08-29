У Харкові поліція викрила онлайн-порностудію (відео)

«У поліцію надійшла інформація, що з січня поточного року на території Харкова група осіб здійснює діяльність з виготовлення і розповсюдження зображень порнографічного характеру в мережі Інтернет», - розповіла старший слідчий слідчого управління ГУНП в Харківській області Світлана Котик.

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Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, ГУНП в Харківській області спільно зі слідчими провели ряд оперативних заходів, у ході яких викрили організатора онлайн-порностудії і моделей, які працювали в ній. Деяким особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Як встановило слідство, 23-річна харків'янка, діючи з корисливих мотивів, підшукала моделей, які під час інтернет-трансляцій показували клієнтам своє тіло і здійснювали дії порнографічного характеру.

З цією метою зазначена особа орендувала квартиру в Московському районі міста Харкова та встановила у ній комп'ютерну техніку. В квартирі працювало 15 дівчат з міста Харкова та інших регіонів України.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.