Власник 1+1 медіа спростував інформацію про продаж телеканалу 1+1

У програмі «Публічні Люди», що виходить на телеканалі 112, ведуча Наталія Влащенко повідомила, що Ігор Коломойський продає 50% телеканалу «1+1» структурам, близьким до президента і, що начебто, вона має підтвердження цієї інформації.

Наразі оприлюднено коментар Ігоря Коломойського, який спростував інформацію про продаж частки каналу «1+1». «Про те, що я продаю "плюси" дізнався зі ЗМІ. Для мене це новина» - зазначив власник.

Вікторія Сюмар, яка була співрозмовницею Влащенко, у мережі фейсбук повідомила, що не володіє жодною інформацією щодо продажу каналу: «І про Коломойського та 1+1 - я нічого не знаю про те, хто кому і що продає і чи продає взагалі. І слова про бажання контролювати, точно не є підтвердженням чи спростування якихось угод».