Прокурора Одеси з міліцією виселили з квартири, відданої дитбудинку

У 150-метрову квартиру в Одесі по Педагогічному провулку, 3, яку раніше незаконно займав в.о. прокурора Одеси Сергій ДАНІЛІН, поселилися 22 вихованці дитячого будинку сімейного типу Галини МАРТИНОВОЇ.

Як повідомила УНІАН представник міської служби у справах дітей Тетяна БУРІК, при вселенні дітей не обійшлося без конфлікту – С.ДАНІЛІН категорично не хотів залишати апартаменти. Всупереч пред`явленому ордеру, одержаному Г.МАРТИНОВОЮ від міської влади.

За її словами, представники міськвиконкому і правоохоронних структур виявили двері квартири закритими. Оскільки С.ДАНІЛІН відмовився відкрити квартиру, замок зламали. Спроби в.о. прокурора обгрунтувати своє вселення нібито наявним ордером не мали успіху – насправді він мав наряд на виділення квартири, виданий Малинівською райадміністрацією. Але ще 22 серпня цей документ, виданий з порушенням житлового законодавства, був відкликаний міськвиконкомом і видано ордер на вселення вихованців дитячого будинку сімейного типу Г.МАРТИНОВОЇ.

Як повідомляв УНІАН, рішення про передачу 150-метрової квартири дитячому будинку Г.МАРТИНОВОЇ, в яку раніше вселився в.о. прокурора Одеси С.ДАНІЛІН, прийнято виконкомом Одеської міськради 22 серпня. Після перевірки законності видачі С.ДАНІЛІНУ наряду на житло встановлено, що квартиру прокуророві було виділено з порушенням норм житлового законодавства: замість належних 65 кв. м житлової площі сім`я чиновника одержала житло загальною площею 156 кв.м. Питання про передачу цієї квартири вихованцям дитячого будинку сімейного типу Г.МАРТИНОВОЇ ініціювала керівник міської служби у справах дітей Людмила СЄБОВА, яку підтримав міський голова Едуард ГУРВІЦ. Г.МАРТИНОВА виховує 22 дітей: одного рідного, а решта усиновлені або знаходяться під опікою. Наймолодшому 3 роки, найстарший – вже студент.