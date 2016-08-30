Керівника Інституту сільського господарства Причорномор’я затримали на півмільйонному хабарі

Як повідомляє прес-центр СБУ, здирник вимагав від директора одного з підпорядкованих інституту дослідних господарств 3 мільйони гривень за непроведення перевірки установи та продовження перебування на посаді.

Правоохоронці затримали хабарника під час одержання частини неправомірної вигоди у сумі 500 тисяч гривень.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

В свою чергу, як повідомляє прес-служба прокуратури Одещини, затримання відбулося 29 серпня, і мова йде про виконувача обов’язків директора інституту.

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії.