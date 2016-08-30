Порошенко відзначив державними нагородами 78 учасників АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, 68 нагороджених військових отримали поранення в зоні проведення АТО. 10 військовослужбовців відзначено нагородами посмертно.

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Серед нагород – орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орден «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, медаль «Захиснику Вітчизни».

Нагороджені воїни отримали поранення в період з листопада 2015 року і протягом 2016 року на Луганщині та Донеччині, в основному в районі Пісків, Опитного, Авдіївки та Горлівки. Більшість військових належать до 93-ї, 128-ї та 17-ї бригад.

Як повідомляв УНІАН, раніше Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження 163 учасників антитерористичної операції, з яких 13 відзначені нагородами посмертно.