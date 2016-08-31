Врадіївка-2 на Миколаївщині: сьогодні поховають вбитого поліцейськими Цукермана

Родичі загиблого кажуть, що їм таки вдалося домогтися повторної судово-медичної експертизи, її результати обіцяють оприлюднити одразу після похорону, передає ТСН.

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Цукерман помер під час затримання поліцією у ніч проти 24 серпня. Його тіло було вкрите синцями. Судмедекспертиза знайшла в ньому чотири кулі, одну із них – у серці.

Поліцейських затримали, нині вони оскаржують своє затримання. Всім трьом суд обрав запобіжний захід – один місяць за ґратами без права внесення застави. Одному із поліцейських закидають навмисне убивство, двом іншим – перевищення службових обов'язків.