Врадіївка-2 на Миколаївщині: сьогодні поховають вбитого поліцейськими Цукермана
10:09, 31 серпня 2016Суспільство
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У Кривому Озері на Миколаївщині сьогодні, 31 серпня, ховатимуть Олександа Цукермана. Його тіло напередодні пізно ввечері привезли додому.
У Кривому Озері ховатимуть Олександа Цукермана, якого вбили поліцейські / novosti-n.org
Родичі загиблого кажуть, що їм таки вдалося домогтися повторної судово-медичної експертизи, її результати обіцяють оприлюднити одразу після похорону, передає ТСН.
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Цукерман помер під час затримання поліцією у ніч проти 24 серпня. Його тіло було вкрите синцями. Судмедекспертиза знайшла в ньому чотири кулі, одну із них – у серці.
Поліцейських затримали, нині вони оскаржують своє затримання. Всім трьом суд обрав запобіжний захід – один місяць за ґратами без права внесення застави. Одному із поліцейських закидають навмисне убивство, двом іншим – перевищення службових обов'язків.
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