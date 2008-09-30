Чернець вкрав 20 тисяч євро і програв їх у казино

На Тернопільщині до трьох років позбавлення волі засуджено ченця, який вкрав у монастирі близько 20 тис. євро і програв їх у казино.

Як повідомили УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, свої дії чернець пояснив намаганням помститися за постійні приниження, зверхність і утиски, яких він начебто зазнавав від ігумена і братів-ченців.

За інформацією МВС, проживши у монастирі два роки, згаданий чернець, уродженець Львівщини, вирішив обікрасти сейф. Він навіть зробив з пластиліну відбиток ключа, щоб згодом виготовити відмичку. Однак почув, що монастир переживає економічну скруту і вирішив трохи зачекати. Коли ж у монастирі почали робити ремонт і вставляти замки, він зробив копію ключа від келії монаха-священика. У березні 2008 року зловмисник прокрався у цю келію і викрав звідти три конверти з грішми, які були сховані в шухляді.

В конвертах виявилося майже 17 тис. євро, 60 доларів, 2 тис. грн. і 350 польських злотих.

Скоївши крадіжку, чернець одразу ж викликав таксі і поїхав у сусідню область.

Коли керівництво монастиря виявило пропажу грошей і зникнення непорядного ченця, який, за словами ігумена, дозволяв собі спілкуватися по мобільному під час літургії, то одразу звернулося в міліцію.

Правоохоронці знайшли злодія за декілька днів у одному з готелів на Львівщині. Однак грошей у нього не було. Як виявилося, більшу частину вкраденої суми він пограв у казино.

На суді колишній послушник свою вину визнав, хоча неодноразово наголошував, що вчинив так, оскільки у монастирі почувався скривдженим.