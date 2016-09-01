Свято першого дзвоника серед руїн: у прифронтовій Красногорівці учні повернулися до школи (фоторепортаж)

Як повідомляє "24 канал", загалом свято пройшло в чотирьох школах, але працювати будуть лише дві - інші занадто сильно зруйновані війною.

Всього в місті в цьому році йдуть навчатися близько 1500 учнів, тоді як роком раніше їх було 900.

Як повідомляв УНІАН, раніше в АП відзвітували, що День знань у прифронтовій зоні у 2016 році пройшов без загрози для життя школярів.