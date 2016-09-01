Заарештовано екс-керівника пенсійного фонду НБУ, підозрюваного у розтраті 600 мільйонів гривень

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, раніше співробітники СБУ затримали колишнього директора цього пенсійного фонду.

Триває досудове розслідування декількох кримінальних проваджень за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

СБУ вже повідомила про підозру трьом фігурантам цієї справи.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року СБУ відкрила провадження за фактом фінансових зловживань у пенсійному фонді Нацбанку на 600 мільйонів гривень.

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Тоді повідомлялося, що посадовці фонду розробили протиправну схему розтрати коштів установи, перевівши цю суму на рахунки комерційних структур.

Гроші спрямовувалися на придбання цінних паперів емітентів, які мають всі ознаки фіктивності. Зокрема, встановлено, що протягом 2013-2014 років співробітники пенсійного фонду придбали на фондовій біржі "Перспектива" облігації ТОВ "Ековіте" на загальну суму понад 77 мільйони гривень.

За даними СБУ, зловмисники достовірно знали про неліквідність цих цінних паперів, оскільки особисто контролювали діяльність "Ековіте". У подальшому отримані кошти були легалізовані через низку підконтрольних шахраям приватних підприємств.

В результаті протиправної діяльності колишніх посадовців фонду значних фінансових втрат зазнали понад 10 тисяч працівників НБУ - учасників недержавної програми пенсійного забезпечення.