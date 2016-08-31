У Харківській області двоє бухгалтерів привласнили понад 600 тисяч гривень, призначених для педагогів

Як повідомили в прес-службі облпрокуратури, чиновниць звинувачують у привласненні зарплат педагогів.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що бухгалтер в змові з в. о. головного бухгалтера систематично вносила завідомо неправдиві відомості в офіційні документи. Зокрема, гроші загального фонду зарплати, які залишалися після щомісячної виплати за рахунок лікарняних, вакансій, преміальних, спритні чиновники не повертали у відділ освіти. Зекономлені кошти вони переказували на свої зарплатні картки», - розповіли в прокуратурі.

В результаті з вересня 2013 року по грудень 2015 бухгалтери привласнили понад 608 тисяч гривень бюджетних коштів.

Посадовців звинувачують за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України. Максимальна санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.