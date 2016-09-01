Львів'ян запрошують у Шевченківський гай на Свято хліба
18:54, 01 вересня 2016Суспільство
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Свято хліба відбудеться у неділю, 11 вересня, у Музеї народної архітектури та побуту у Львові «Шевченківський гай».
Свято хліба у Львові відзначають уже 10 років / registrr.livejournal.com
Про це 032.ua повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Свято хліба буде насичене цікавою програмою, адже на захід запрошені популярні музичні виконавці, танцювальні гуртки. Також на святі відбуватимуться захоплюючі майстер-класи, дегустації новинок та різноманітні конкурси. Після учасники та переможці отримають великі призи. Головна мета святкування - це гідно вшанувати професію хлібороба, а також відродити традиції хліба.
Свято хліба у Львові відзначають уже 10 років.
У Шевченківський гай запрошують усіх охочих також поласувати смачним свіжоспеченим хлібом, калачами, короваями, паляницями, а також іншими виробами, що виготовили українські пекарі із щедрих дарів української землі.
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