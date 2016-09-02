"Прориву поки що немає": у поліції розповіли про розслідування вбивства Шеремета

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила начальник Національної поліції Хатія Деканоідзе в інтерв'ю журналістам у Києві.

"Ви не уявляєте, яку величезну роботу провели слідчі. Кілька сотень людей вони опитали, переглянули величезну кількість відео (з камер спостереження), але прориву поки що немає», - сказала Деканоідзе.

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Глава Нацполіції пообіцяла знову оповістити громадськість про результати розслідування, як тільки вони з'являться.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет був убитий 20 липня, в центрі Києва в результаті підриву автомобіля. Слідство розглядає професійну діяльність Шеремета як основну версію вбивства. Також вивчаються ще три версії: особисті неприязні стосунки, дестабілізація обстановки в Україні та помилка вбивць, метою яких могла бути цивільна дружина журналіста Олена Притула, оскільки автомобіль перебував у її власності.