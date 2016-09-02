В Одесі в рамках святкування 222-річчя міста відкрили другий пам'ятник Маразлі (фото)

Як повідомляє "Думська", офіційне святкування Дня міста, в Одесі почалося з традиційного підняття прапора міста на Думській площі біля будівлі Одеської міськради.

На відкриття прийшло керівництво міста та області, почесні громадяни Одеси, народні депутати, політики та чиновники.

Перед підняттям прапора звучав гімн України. Як зазначає видання, гімн співав навіть мер Геннадій Труханов, який зазвичай мовчить під час його виконання.

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Після гімну та підняття прапора мер з делегацією вирушили до пам'ятника Дюку Де Рішельє, де їм показали проект створення Грецького парку.

По завершенні офіційної церемонії чиновники поклали квіти до пам'ятника.

Як передає кореспондент УНІАН, пізніше відбулося урочисте відкриття пам'ятника Маразлі. Створення монументу яке ініціювала і спонсорувала обласна громада греків і грецький меценат Пантелеймон Бумбурас.

Автором проекту виступив народний архітектор України Володимир Глазирін. Бронзовий бюст градоначальника виконано за ескізами відомого скульптора Бориса Едуардса, він встановлений на гранітному постаменті.

Монумент розташований на Грецькій площі зі сторони Дерибасівської.

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Грецька громада наполягала на тому, щоб встановити бюст біля будівлі Англійського клубу (морського музею), однак мерія прийняла рішення на користь Грецької площі.

Посол Греції в Україні Василіс Пападопулос, який також взяв участь в урочистостях, сказав, що перша глава шкільних підручників із новітньої історії Греції починалася зі згадки про Одесу, де наприкінці 19 - початку 20 століть були написані одні з найяскравіших сторінок в історії грецької діаспори.

«Правління Маразлі знаменує період економічного і духовного розквіту найважливіших центрів грецької діаспори. Його діяльність, активність і щедрі пожертви сприяли розвитку міської інфраструктури, будівництва бібліотек, театрів, музеїв та шкіл. З поваги до його заслуг Маразлі був проголошений довічним головою грецької громади», - сказав посол.

Зазначимо, що це вже другий пам'ятник Маразлі. Перший розташований на вулиці, названій на честь нього, в місці, звідки починається вулиця Троїцька.

В кінці квітня в постамент пам'ятника врізався мікроавтобус, водій загинув.