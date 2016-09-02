Екс-заступник голови Ялти підпалив себе через конфлікт із окупантами
В окупованій Ялті колишній заступник глави міста здійснив спробу самоспалення.
Причиною спроби суїциду став конфлікт навколо одного з кафе, орендарем якого він є, повідомляє Кримінформ.
"Адміністрацією" Ялти було прийнято рішення про знесення кафе, орендарем якого тривалий час був 75-річний Олександр С., з чим підприємець був категорично не згоден", - повідомив співрозмовник видання, додавши, що чоловік раніше висловлювався публічно, що піде на крайній захід в разі продовження дій зі знесення його об'єкта.
Читайте такожМінінформполітики просить СБУ та ГПУ відреагувати на обшук окупантами в домі сімферопольської журналістки
За наявною інформацією, перед тим як зробити свій вчинок, чоловік написав записку і виклав відео в інтернеті.
Відзначається, що, крім роботи в міськадміністрації, чоловік є вихідцем із силових структур. Внаслідок спроби суїциду він отримав опіки і був доставлений у реанімацію.