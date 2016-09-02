Гройсман: Питання переводу магістратури на платну основу знято з порядку денного

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"Після сьогоднішньої наради щодо бюджету, на якій я заслухав Мінфін, питання переводу магістратури на платну основу знято з порядку денного. Розумію прагнення Мінфіну знайти резерви в бюджеті в тому числі і для реформи вищої школи", - йдеться в повідомленні.

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Також Гройсман зазначив, що освіта визначена як один із пріоритетів на наступний рік. "Я буду підтримувати рішення, які сприятимуть підвищенню якості освіти, але буду проти того, що обмежуватиме її доступність", - зазначив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства освіти і науки, Мінфін надіслав головним розпорядникам бюджетних коштів інструктивного листа щодо підготовки запитів до проекту державного бюджету на 2017 рік і проекту прогнозу державного бюджету на 2018-2019 роках. У рекомендаціях, які супроводжують лист, сказано про скорочення видатків на стипендії.

Мінфін заявив, що на наступний бюджетний рік видатки на стипендії передбачені лише для учнів і студентів з числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів I-III групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", а також аспірантам і докторантам.

Пізніше у Міносвіти заявили, що нова раціональніша система виплати стипендій в Україні буде розроблена найближчим часом і має бути запроваджена з 1 січня 2017 року.