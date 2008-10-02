Українські військові політали на літаку С-130 ВПС США

Українські і американські льотчики військово-транспортної авіації здійснили спільні ознайомлювальні польоти на літаку С-130 Військово-Повітряних сил США.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, зазначені польоти відбулися в рамках візиту в Україну екіпажу американського транспортного літака С-130. Захід пройшов на засадах побратимських відносин між 25-ю авіаційною транспортною бригадою ПС Збройних сил України, що дислокується у Мелітополі, та 86-м авіаційним крилом Європейського командування ВПС США.

У Міноборони зазначили, що головною метою візиту американських військових льотчиків є обмін досвідом з питань здійснення диспетчерського контролю, планування польотів, оперативного розгортання та технічного обслуговування авіаційної техніки. Усе це спрямовано на розвиток можливостей частин повітряної компоненти Об’єднаних сил швидкого реагування ЗС України у галузі військово-транспортної авіації.

В ході візиту американські льотчики взяли участь у проведенні занять з особовим складом 25-ї авіаційної транспортної бригади з питань обслуговування авіаційної техніки та управління персоналом під час виконання завдань.

Також американські льотчики обмінялися досвідом зі своїми українськими колегами з питань залучення військово-транспортної авіації ВПС США до виконання перевезень, обговорили низку інших питань, що становлять взаємний інтерес.

У свою чергу представники Повітряних сил ЗСУ ознайомили американських авіаторів з можливостями основного транспортного літака Повітряних Сил ЗС України Іл-76МД.