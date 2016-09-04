Аваков про ситуацію з миколаївськими мажорами: "у мене всередині все бурлило від обурення"

Про це в ефірі ТСН.Тиждень заявив міністр МВС Арсен Аваков.

"На наступний день особистість хуліганів була встановлена і вони були затримані. Їм оголошено підозру. Миколаївські патрульні були набрані на новій хвилі. Це одні з 16000. Повірте, я дивився це відео і в мене всередині все бурлило від обурення. Заходи і реакція, які запропонував глава патрульної поліції України Євген Жуков, будуть дієвими", - зазначив він.

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Аваков додав, що значна частина патрульних, які не впорались із ситуацією, будуть звільнені і не служитимуть в поліції.

"Я уважно подивився цю справу. В затриманих немає жодних впливових рідних, тому наврядчи хтось переб'є мою увагу до цієї справи. Цим хуліганам висунуто обвинувачення. Я сподіваюсь, ця справа швидко дійде до суду", - переконує міністр МВС.

"Проблема в тому, що ми переходимо від пострадянської і постянуковичської поліції до нової якості. Так швидко не буває. Це не станеться так швидко. Не буде все так швидко. Ми будемо падати і помилятися, будемо отримувати такі жахливі інциденти, але це процес. Я перефразую класика і скажу звичайну річ: "Краще 5 років помилятися, падати і рухатися вперед, ніж 50 років стояти у застої", - констатував Арсен Аваков.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві Симов і його друг у стані алкогольного сп'яніння напали на таксиста, а потім на інших людей. Бешкетники ображали співробітників поліції. Слободяника закували в наручники і відвезли у відділення поліції, а Симову дозволили поїхати туди на своєму Mercedes.

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Події зафіксував на відео користувач LEX STORM - у відділенні поліції Симов намагався змусити його видалити відео, раніше Слободяник напав на нього.

Відео набуло великого резонансу в інтернеті. Користувачі звинуватили поліцію в нездатності впоратися зі злісними правопорушниками.

У поліції Миколаївської області заявили, що почали перевірку за фактом бездіяльності поліції.