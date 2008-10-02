Тарифи на передплату і доставку преси зростуть на 27%

Чотири місяці тривало протистояння Національної спілки журналістів України і „Укрпошти”. Як повідомляє прес-слуба НСЖУ, поштове відомство прагнуло підняти тарифи на свої послуги з передплати і доставки газет та журналів 2009 році зпочатку на 60, потім на 55, а пізніше, знайшовши підтримку профспілок, - на 44 відсотки.

Голова НСЖУ Ігор Лубченко з цього приводу двічі зустрічався з Президентом України Віктором Ющенком.

Після звернення глави держави міністр юстиції Микола Оніщук відмовився реєструвати наказ Міністерства транспорту і зв’яку про 44-відсоткове підвищення тарифів.

Враховуючи, що економісти стверджують про наближення реальної інфляції до 30-відсоткової позначки, Національна спілка журналістів України погодилась на підвищення тарифів на послуги „Укрпошти” з проведення передплати і доставки передплатникам друкованих ЗМІ на 27 відсотків.

Голова НСЖУ подякував главі держави за підтримку зусиль Спілки у збереженні і розширенні національного інформаційного простору.

Спілка триматиме під громадським контролем діяльність поштового відомства з доставки передплатникам газет і журналів.