В Одесі з'явилася міні-скульптура бравого солдата Швейка

Як розповіла директор департаменту культури і туризму Тетяна Маркова, з появою скульптури Швейка в Одесі пов'язана цікава історія - встановити її запропонував представник товариства Ярослава Гашека у Чехії Каміл Хайнц, передає dumskaya.net.

«Каміл гостював в Одесі і запропонував встановити бронзову скульптуру літературного героя роману «Пригоди бравого солдата Швейка» на стіні одеського «Гамбрінуса». Каміл знайшов розповідь, в якому Ярослав Гашек пише, що одного разу прочитав у чеських газетах про свою смерть – некролог був надрукований у трьох різних варіантах. В одному з них говорилося, що його вбили п'яні матроси в підвалі пивної «Гамбринус». Цю розповідь Каміл передав Михайлу Жванецькому, так і з'явився зв'язок Швейка з Одесою», - розповіла Тетяна Маркова.

Автор скульптури Михайло Колодко, який раніше вже створив дві подібні скульптури Швейка. Одна з них знаходиться в чеському містечку Липнеце-над-Сазавою. Саме там закінчував писати останні томи свого роману Ярослав Гашек. Тут Швейк сидить на дзвіночку, спілкуючись таким чином з кожним прибулим в заклад гостем.

Другий Швейк встановлений в Ужгороді. В руки йому дали кнедлик, тому що цей найбільш миролюбний із солдатів у світі, ніколи не застосовував свою гвинтівку у військових цілях. Тут Швейк сидить на перилах, прострілених кулями під час Другої світової війни над річкою Уж.

Одеський Швейк теж обзавівся власною легендою. Кажуть, якщо потерти його ніс, то удача буде супроводжувати цілий тиждень.