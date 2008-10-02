Тимошенко: ми можемо освоювати ринки літаків

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про можливість активізувати співпрацю з Російською Федерацією в авіабудуванні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ у Москві.

Вона підкреслила, що про це йшла мова в ході її сьогоднішньої зустрічі з главою російського уряду.

«Думаю, що ті кроки, які зроблені обома країнами, говорять про те, що ми можемо освоювати ринки літаків АН, і зробити це так, щоб це було спільним проектом, і ми могли б одержувати дійсно серйозну економічну віддачу», - сказала український прем`єр.