Путіна турбує стан газотранспортної системи України

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН стурбований станом газотранспортної системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Москві.

"Певна заклопотаність у нас і у наших європейських партнерів є", - сказав В.ПУТІН.

Він висловив сподівання, що уряд України, НАК "Нафтогаз України" і фахівці, що відповідають за підтримку цієї системи, працюватимуть оперативно і забезпечать її надійність.

Він додав, що Україна одержала в Європі значні кредитні ресурси для модернізації своєї газотранспортної системи.

"Як вони були використані, ми не знаємо", - підкреслив російський прем`єр.

Водночас В.ПУТІН додав, що, незалежно від стану української газотранспортної системи, Росія будуватиме додаткові трубопроводи, оскільки це необхідно для збільшення поставок газу європейським споживачам.