На Дніпропетровщині майже 80 шкіл не готові до навчального року

Про це повідомив в. о. начальника ГУ Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів у Дніпропетровській області Андрій Кондратьєв, передає "Мост-Дніпро".

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"Станом на 2 вересня 2016 року у Дніпропетровській області в навчальному 2016/2017 році із запланованих 946 загальноосвітніх шкіл акти готовності до роботи підписані по 870 загальноосвітніх школах. Серед причин відсутність гарячої води, питання з роботою харчоблоку, з питною водою та інші. На сьогоднішній день ці питання вирішуються, проводяться компенсаційні заходи, навчальні заклади працюють", - повідомив він.

За його словами, по Дніпру акти готовності отримали всі школи.