Один з організаторів нападу на "Інтер" виявився прихильником федералізації України - нардеп (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Ради від "Народного фронту" Олег Медуниця.

Так, нардеп навів текст виступу Середюка на з'їзді "Євразійського союзу молоді" (ЄСМ) у серпні 2005 року в Києві: "Сьогодні ми починаємо нашу боротьбу, і вона буде проходити не тільки на території України, але і за її кордоном – у Молдові, Росії, Білорусі та інших країнах СНД. Наша боротьба буде відбуватися скрізь. Ми сьогодні боремося не за якісь примарні ідеї "демократії", які нам пропонує Ющенко – маріонетка Америки. Сьогодні ми починаємо боротьбу за наше панування, за панування Євразії, за торжество Православ'я".

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Також Медуниця нагадав вимоги тодішнього з'їзду:

1. Федералізація України

2. Звільнення всіх політв'язнів

3. Депортація американських громадян з території України

4. Відставка уряду й президента України

5. Припинення діяльності протестантських сект на території України і їхня подальша депортація до США

6. Негайне припинення діяльності західних НКО

7. Створення уряду народної довіри на базі здорових політичних сил України: ЄСМ, "Братства" і т. д.

8. Вступ Великої України до "Євразійської Імперії".

Варто зазначити, що "Євразійський союз молоді" - російська праворадикальна організація антиукраїнської спрямованості.

"Всі знають, що вони з Дугіним козу водили. Це не фейк", – додав Медуниця.

Раніше Середюк заявив, що учасники акції блокування телеканалу "Інтер", які з 5 вересня мітингували біля будівлі каналу на вулиці Дмитрівській, припиняють на п'ять днів мітинг біля його офісу.