Уряд готує оборонний огляд

Кабінет міністрів України постановою № 874 від 1 жовтня 2008 року утворив міжвідомчу комісію з питань проведення оборонного огляду, а також затвердив Положення про її діяльність.

Текст відповідної постанови за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

Міжвідомчу комісію очолив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ. До складу комісії включено представників МВС, Мінекономіки, МЗС, Міноборони, Мінтрансзв’язку, МНС, Мінфіну, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецзв’язку, Державного департаменту з питань виконання покарань, НКАУ, СБУ, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки.

Згідно з положенням, міжвідомча комісія є дорадчим органом, що діє при Кабінеті міністрів України.

Її основними завданнями є збір і проведення моніторингу інформації про виконання завдань, пов’язаних з оборонним оглядом; опрацювання рекомендацій (пропозицій) щодо визначення оптимальних шляхів виконання завдань, пов’язаних з оборонним оглядом; вивчення матеріалів з питань оборонного огляду та надання організаційної допомоги представникам центральних органів виконавчої влади та зацікавлених державних органів під час проведення оборонного огляду; координація роботи експертних комісій (робочих груп) у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та зацікавлених державних органах під час проведення оборонного огляду; розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань стратегічного, зокрема оборонного планування.