В Одеській області затримали громадянина Болгарії, який розшукується Інтерполом за грабіж

Як повідомили УНІАН у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби, ввечері 7 вересня у пункті пропуску «Старокозаче» прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали громадянина Болгарії.

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На порушника спрацювала база даних міжнародного розшуку Інтерполу. Як з'ясувалося, його розшукують правоохоронні органи Франції за грабіж. Чоловіка передано співробітникам поліції. Про затримання проінформований черговий Укрбюро Інтерполу в Києві.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Одеси в ніч на 1 вересня прикордонники затримали росіянина, який перебував у міжнародному розшуку.