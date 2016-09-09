У Нацполіції прокоментували затримання начальника карного розшуку Львівщини п'яним за кермом

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції проводить службове розслідування за фактом керування автомобілем у нетверезому стані начальником управління карного розшуку Національної поліції у Львівській області Миколою Гладюком.

Читайте такожНа Закарпатті п'яний суддя керував автомобілем: вміст алкоголю перевищує норму в 11 разів

Про це повідомив кореспонденту УНІАН начальник Департаменту комунікації Національної поліції України Ярослав Тракало.

Він зазначив, що працівники патрульної поліції Львова 7 вересня склали протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) щодо начальника управління карного розшуку області. За даним фактом Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції проводить службове розслідування, за підсумками якого будуть ухвалені кадрові рішення.

Тракало також підтвердив інформацію оприлюднену в ЗМІ, що на місце, де патрульні складали даний протокол, приїжджав в.о. начальника Головного управління Національної поліції України Дмитро Загарія, однак відмовився коментувати чи відповідає дійсності поширена інформація, що Загарія і його водій «чинили тиск на патрульних і обоє були в стані алкогольного сп’яніння».

Читайте такожПоліція продовжує розслідувати історію глави відділу з угонів, затриманого п'яним за кермом "лівого" авто

«Матеріали оприлюднені в ЗМІ і соцмережах щодо цього я читав. Як було насправді – покаже службове розслідування. Проводиться опитування свідків, вивчається відео з місця події. Дану ситуацію вивчають міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков і керівник Національної поліції України Хатія Деканоїдзе. Після завершення розслідування будуть прийматися відповідні рішення», - зазначив начальник департаменту.

Він також повідомив, що Гладюка не відсторонено від посади на час розслідування, і заперечив поширену інформацію, що на водія керівника обласного управління Нацполіції також складено протокол за ст. 130 КУпАП.

«На даний час в мене немає інформації про те, що складено протокол на водія керівника Нацполіції області», - сказав Тракало.

У прес-службі патрульної поліції Львова інформацію щодо даного інциденту не коментують.

В.о. начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Дмитро Загарія даний інцидент також не коментує, посилаючись на те, що призначено службове розслідування і слід дочекатися результатів перевірки.

Як повідомив 8 вересня на своїй сторінці в Фейсбук народний депутат України Володимир Парасюк, «сьогодні патрульна поліція Львова затримала п'яного начальника карного розшуку Львівського обласного управління поліції Миколу Гладюка. Оформили за ст. 130 КУпАП. До речі, їхав він з атестації, яку цього дня проходив. На захист свого друга приїхав ще один начальник, який, за словами свідків, теж був напідпитку. Прізвище іншого поки таємниця. Обоє нецензурно висловлювались до працівників патрульної служби а також зловживали службовим становищем. Відео з реєстраторів патрульних вже в Міністерстві».

За інформацією видання ZIK, «у Личаківському районі Львова патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого був керівник карного розшуку ГУ Нацполіції Львівщини Микола Гладюк у нетверезому стані. Пан Гладюк намагався уникнути покарання, демонстрував службове посвідчення. На місці зчинилася суперечка. Згодом виручати підлеглого прибув в.о. керівника ГУ Нацполіції Львівщини Дмитро Загарія на службовому автомобілі з водієм. За даними джерел, і водій, і сам Загарія теж були напідпитку. На порушників – обох водіїв – патрульні склали протоколи про адміністративні правопорушення».