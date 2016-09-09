Вандали зіпсували стенди меморіалу 411-ї батареї (фото)

За словами завідувача меморіалом Героїчної оборони Одеси Віталія Сосюка, керівництвом історико-краєзнавчого музею було прийнято рішення зробити виставку під відкритим небом з видами Одеси часів воєнного часу. У підсумку, виставку зробили, але вона ніколи не була "алеєю міст-героїв", передає 048.ua.

"Алея міст-героїв" розташовується біля екрану і храму. Її ми хотіли зробити під лайт-боксами. Зараз з лайт-боксами невелика затримка. Їх потрібно 13 штук і це коштує грошей. А антураж ми вже виготовили. І люди це неправильно зрозуміли і прив'язали до політики. Після чого, не розібравшись у ситуації, самостійно на видах Одеси, написали назви міст-героїв", - розповів Віталій Сосюк.

Своїми думками поділився і старший науковий співробітник історико-краєзнавчого музею Дмитро Бондаренко.

"411-а батарея - Цей меморіал хоч і присвячений 411-ї батареї, але це Меморіал Слави, Меморіал оборони Одеси. Тому його потрібно берегти і охороняти. І те, що вандали розписують бокси з фотографіями рідного міста під час оборони 1941 року – це неприпустимо. Які б цілі вони не переслідували. Своє місто треба любити і берегти", - сказав він.