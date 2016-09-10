Гройсман: жодної політики у виборі міста-господаря Євробачення-2017 немає

Про це голова уряду заявив під час спілкування із журналістами у рамках робочої поїздки до Харківської області, повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

Відповідаючи на запитання щодо політичної ангажованості рішення щодо відбору міста-господаря, Гройсман запевнив, що немає жодних підстав вважати це питання політичним.

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"Це питання - не політичне, це питання - музичне. Євробачення - це співочий конкурс, де співають, а не займаються політикою. Цей конкурс є дуже важливим для авторитету нашої країни, тому він має бути проведеним на високому організаційному рівні", - зазначив прем’єр.

Він наголосив, що виступав за конкурентний відбір серед міст-претендентів на проведення Євробачення-2017, "і це так і відбулося".

Гройсман зауважив, що у відборі на здобуття права на проведення "Євробачення" Київ "був більше готовий до проведення заходу фінансово та інфраструктурно".

"Крім того, Київ взяв на себе зобов'язання профінансувати конкурс на суму щонайменше 200 млн грн", - сказав прем’єр.

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Крім того, за його словами, не менше 1 млрд грн Київ планує витрати на розвиток інфраструктури.

"Це буде означати, що коштом столиці за підтримки уряду ми зможемо провести цей конкурс на високому рівні", - підсумував Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, переможцем відбору міста-господаря пісенного конкурсу "Євробачення-2017" став Київ.