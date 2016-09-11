Справа адвоката російського ГРУшника: підозрювані зізналися у ще одному вбивстві

Про це заявив адвокат потерпілої Ольги Грабовської Ігор Черезов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Я ознайомився з матеріалами справи. Підозрювані дали свідчення. Також вони зізналися і у ще одному вбивстві - літнього громадянина України, його вбивали з метою пограбування. Докази зібрано, на мою думку, у повному обсязі", - сказав Черезов.

За словами Черезова, вже наступного тижня, справа буде направлена до суду. Проте поки невідомо, в який саме. Адже Грабовського вбили в Жашкові, а іншого чоловіка - у Києві.

"Апеляційний суд буде визначати підсудність. Прокуратура швидше за все, буде просити, щоб справу слухали в Києві, ми теж підтримаємо це. Тому що багато свідків у Києві, в Одесі - доставляти їх в Жашків буде незручно", - розповів адвокат.

Як повідомляв УНІАН, тіло адвоката Грабовського було знайдено на відстані 27 км від міста Жашків Черкаської області 25 березня.

За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, затримано двоє підозрюваних у вбивстві Грабовського.

Грабовський був захисником російського спецназівця Олександра Александрова, якого у складі диверсійної групи затримали на Донбасі в травні 2015 року.