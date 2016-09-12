В Одесі на вихідних вулицю Віце-адмірала Жукова зроблять пішохідною
18:14, 12 вересня 2016Суспільство
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Стали відомі дати реалізації урбаністичного експерименту "Occupy Жукова" в центрі Одеси.
У рамках експерименту на вулиці також з'явиться зона відпочинку / УНІАН
Як повідомив на своїй сторінці у «Фейсбук» представник проекту «Інститут міста» Костянтин Ємельянов, організатори вже отримали всі необхідні дозволи від мерії і відкриють експеримент 17-18 вересня, пише Думская.net.
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Згідно з повідомленням, на ці два дні вулицю Віце-адмірала Жукова зроблять пішохідною.
«Ми, Urban Ins. і наші партнери з Зеленого театру, хочемо показати альтернативу вулиці-парковки, якою вона може бути, за зовсім смішні вкладення», — зазначив Ємельянов.
У рамках експерименту на вулиці також з'явиться зона відпочинку і нові елементи благоустрою.
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