В Одесі на вихідних вулицю Віце-адмірала Жукова зроблять пішохідною

Як повідомив на своїй сторінці у «Фейсбук» представник проекту «Інститут міста» Костянтин Ємельянов, організатори вже отримали всі необхідні дозволи від мерії і відкриють експеримент 17-18 вересня, пише Думская.net.

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Згідно з повідомленням, на ці два дні вулицю Віце-адмірала Жукова зроблять пішохідною.

«Ми, Urban Ins. і наші партнери з Зеленого театру, хочемо показати альтернативу вулиці-парковки, якою вона може бути, за зовсім смішні вкладення», — зазначив Ємельянов.

У рамках експерименту на вулиці також з'явиться зона відпочинку і нові елементи благоустрою.