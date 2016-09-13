Аваков нагадав, що поліція не водитиме призовників до військкоматів під час осіннього призову

Про це очільник МВС Арсен Аваков заявив сьогодні, 13 вересня, повідомляє прес-служба відомства.

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За його словами, участь працівників Нацполіції у цьому процесі може здійснюватися лише в рамках кримінального провадження за фактами ухилення від призову на строкову військову службу. В іншому випадку це призведе до порушення конституційних прав та свобод громадян і негативно вплине на імідж Національної поліції України.

"Я звернувся з відповідним проханням до Голови Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з особовим складом на місцях, аби уникнути звинувачень у перевищенні влади та не допустити конфліктів поліції із населенням", – зазначив Арсен Аваков.

Як відомо, осінній призов цього року триватиме з 1 жовтня по 30 листопада.