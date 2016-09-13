Аваков нагадав, що поліція не водитиме призовників до військкоматів під час осіннього призову
Публічні заклики посадовців залучити підрозділи Нацполіції до забезпечення примусового приводу призовників до військкоматів безпідставні та не належать до службових обов’язків працівників поліції.
Про це очільник МВС Арсен Аваков заявив сьогодні, 13 вересня, повідомляє прес-служба відомства.
Читайте такожГенштаб спланував демобілізацію військових шостої хвилі (відео)
За його словами, участь працівників Нацполіції у цьому процесі може здійснюватися лише в рамках кримінального провадження за фактами ухилення від призову на строкову військову службу. В іншому випадку це призведе до порушення конституційних прав та свобод громадян і негативно вплине на імідж Національної поліції України.
"Я звернувся з відповідним проханням до Голови Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з особовим складом на місцях, аби уникнути звинувачень у перевищенні влади та не допустити конфліктів поліції із населенням", – зазначив Арсен Аваков.
Як відомо, осінній призов цього року триватиме з 1 жовтня по 30 листопада.